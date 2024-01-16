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Ученые из США выяснили, что ограничение калорий может служить эффективной защитой мозга от старения
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 16:00

Ученые из США выяснили, что ограничение калорий может служить эффективной защитой мозга от старения

Ученые обнаружили, что ген OXR1 играет ключевую роль в продлении молодости головного мозга и подчиняется воздействию высококалорийной и жирной пищи.

Эксперименты на 200 видах мух показали, что диета с умеренным ограничением калорий оказывает положительное воздействие на пять генов, связанных с долголетием, несмотря на недостаток питательных веществ.

Ген OXR1 также выделяется как защитник клеток от окисления, и его повреждение может привести к проблемам в неврологии и снижению общей выживаемости организма. В итоге, ограничение калорий в рационе доказало свою способность замедлять процесс старения мозга, сообщает МедиаПоток.

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