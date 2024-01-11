Ученые в США решили использовать клетки мозга для создания биокомпьютера, объединяя электронные компоненты и мозговые органоиды. Человеческий мозг, содержащий 86 миллиардов нейронов и квадриллион синапсов, представляет сложную систему, которую пока сложно моделировать в науке.

В 2018 году китайским ученым удалось смоделировать всего одну секунду активности головного мозга человека.

Секрет эффективности нейронов заключается в их способности одновременно выполнять функции процессора и устройства памяти. Это открывает новые перспективы в развитии искусственного интеллекта, особенно в области нейрогибридных систем, которые объединяют искусственные и природные нейронные сети, сообщает Involta.