Ученые в США решили использовать клетки мозга для создания биокомпьютера, объединяя электронные компоненты и мозговые органоиды. Человеческий мозг, содержащий 86 миллиардов нейронов и квадриллион синапсов, представляет сложную систему, которую пока сложно моделировать в науке.
В 2018 году китайским ученым удалось смоделировать всего одну секунду активности головного мозга человека.
Секрет эффективности нейронов заключается в их способности одновременно выполнять функции процессора и устройства памяти. Это открывает новые перспективы в развитии искусственного интеллекта, особенно в области нейрогибридных систем, которые объединяют искусственные и природные нейронные сети, сообщает Involta.
Археологи в Саудовской Аравии обнаружили огромные укрепления возрастом 4000 лет в оазисе Хайбар
Это одно из старейших обнаруженных сооружений этого периода в регионе. Укрепления, окружающие оазис, представляют значительный интерес для археологов, позволяя лучше понять социальную сложность и взаимодействие древних обитателей.
NASA отложило высадку на Луну на год из-за проблем с компонентом системы
NASA отложило высадку на Луну на год из-за проблем с компонентом системы, обнаруженными в процессе подготовки к миссии Artemis II. Миссии Artemis II и Artemis III перенесены на 2025 и 2026 годы соответственно.
Установка "Роснано", представленная как новаторское средство разложения мусора на молекулы, была оценена учеными и экологами
Однако подобные технологии, включая плазмохимическую обработку отходов, уже давно используются за рубежом, включая Японию. Эксперты подчеркивают, что проблема утилизации отходов известна и актуальна, и разработка подобных установок проводится ведущими странами.
Ученые выяснили, что гигантопитеки вымерли около 300 тыс. лет назад из-за долгой дестабилизации климата
Ученые из Университета Маккуори выяснили, что гигантопитеки, крупнейшие приматы в истории Земли, вымерли около 300 тыс. лет назад из-за долгой дестабилизации климата в Южной и Юго-Восточной Азии. Они приобрели узкую диетическую специализацию, что привело к трудностям в адаптации к меняющимся условиям среды.