Диетологи выделили продукты, положительно влияющие на работу мозга, основываясь на принципе: лучшие для мозга также благоприятны для сердца и сосудов. Зеленые листовые овощи, богатые витаминами К, В6 и В12, а также лютеином и фолиевой кислотой, являются важными для замедления снижения когнитивных способностей. Свежие и замороженные ягоды, обогащенные флавоноидами, также положительно воздействуют на память.

Рекомендуется включать в рацион жирную рыбу, такую как лосось, треска и минтай, два раза в неделю, как отличный источник омега-3 кислот, снижающих уровень бета-амилоидов в крови. Грецкие орехи и растительные масла, являясь источником растительного белка и полезных жиров, также благоприятны для сердца и мозга. Контроль употребления углеводов также важен, чтобы избежать избыточного выделения инсулина, вызывающего чрезмерную психическую активность или утомление, сообщает Газета.Ру.