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Диетолог Соломатина выделила пять групп продуктов, вредных для мозга
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 21:04

Диетолог Соломатина выделила пять групп продуктов, вредных для мозга

Диетолог Елена Соломатина выделила пять групп вредных для мозга продуктов и дала рекомендации по поддержанию здоровья мозга.

  • Алкоголь является главным врагом мозга, вызывая необратимые процессы.
  • Сладости приводят к повышению сахара в крови и проблемам с кровоснабжением мозга.
  • Трансжиры и фастфуд ускоряют процесс старения и могут вызвать болезни, такие как Альцгеймер.
  • Продукты с высоким гликемическим индексом вызывают колебания сахара в крови, приводя к головокружениям и смутнению сознания.
  • Подсолнечное масло, содержащее избыток омега-6 жирных кислот, может нарушать функции головного мозга.

Для поддержания здоровья мозга рекомендуется минимизировать потребление указанных продуктов и включить в рацион богатые йодом, холином, антиоксидантами и витаминами группы В продукты, сообщает Вечерняя Москва.

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