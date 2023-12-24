Диетолог Соломатина выделила пять групп продуктов, вредных для мозга

Диетолог Елена Соломатина выделила пять групп вредных для мозга продуктов и дала рекомендации по поддержанию здоровья мозга.
- Алкоголь является главным врагом мозга, вызывая необратимые процессы.
- Сладости приводят к повышению сахара в крови и проблемам с кровоснабжением мозга.
- Трансжиры и фастфуд ускоряют процесс старения и могут вызвать болезни, такие как Альцгеймер.
- Продукты с высоким гликемическим индексом вызывают колебания сахара в крови, приводя к головокружениям и смутнению сознания.
- Подсолнечное масло, содержащее избыток омега-6 жирных кислот, может нарушать функции головного мозга.
Для поддержания здоровья мозга рекомендуется минимизировать потребление указанных продуктов и включить в рацион богатые йодом, холином, антиоксидантами и витаминами группы В продукты, сообщает Вечерняя Москва.
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