Диетолог Соломатина выделила пять групп продуктов, вредных для мозга

Диетолог Елена Соломатина выделила пять групп вредных для мозга продуктов и дала рекомендации по поддержанию здоровья мозга.

Алкоголь является главным врагом мозга, вызывая необратимые процессы.

Сладости приводят к повышению сахара в крови и проблемам с кровоснабжением мозга.

Трансжиры и фастфуд ускоряют процесс старения и могут вызвать болезни, такие как Альцгеймер.

Продукты с высоким гликемическим индексом вызывают колебания сахара в крови, приводя к головокружениям и смутнению сознания.

Подсолнечное масло, содержащее избыток омега-6 жирных кислот, может нарушать функции головного мозга.

Для поддержания здоровья мозга рекомендуется минимизировать потребление указанных продуктов и включить в рацион богатые йодом, холином, антиоксидантами и витаминами группы В продукты, сообщает Вечерняя Москва.