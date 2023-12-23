Ученые впервые выявили изменения, связанные с дефицитом кислорода в мозге

Ученые, изучающие процессы, происходящие в мозге в момент смерти, впервые выявили изменения, связанные с дефицитом кислорода. Они определили последовательность событий, приводящих к полному отключению нейронов, что может иметь важное значение для понимания околосмертных состояний.
Когда уровень кислорода становится недостаточным, нейроны теряют энергию, вызывая дестабилизацию и мощный выброс глутамата. Этот процесс может объяснить повышенную активность в мозге после клинической смерти.
Эксперимент на крысах с болезнью Альцгеймера также показал, что начало болезни неодинаково в разных слоях мозга, что может иметь значение для дальнейших исследований и разработки методов лечения, направленных на предотвращение смерти мозга, сообщает Юность Сибири.
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