Ученые обнаружили связь между трехминутными упражнениями под музыку и работой мозга

Ученые из Университета Цукубы обнаружили связь между трехминутными низкоинтенсивными упражнениями, выполненными под ритмичную музыку, и улучшением когнитивных функций головного мозга. Исследование, включающее 48 добровольцев в возрасте от 18 до 26 лет, показало, что участники, занимавшиеся аэробными упражнениями в течение трех минут, испытывали эмоциональное возбуждение и демонстрировали повышенную активность левой дорсолатеральной префронтальной коры головного мозга. Эта область отвечает за исполнительные функции, такие как внимание, память и мышление.
Таким образом, учеными было выявлено, что подобные тренировки не только улучшают настроение, но и способствуют повышению концентрации внимания. Результаты исследования, опубликованные в журнале Neuroscience, могут послужить основой для разработки приятных, легких и эффективных упражнений, направленных на улучшение работы головного мозга, сообщает МедиаПоток.
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