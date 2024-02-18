Ученые из Флориды обнаружили потенциальную опасность для здоровья от использования умных часов

95% протестированных умных часов и фитнес-браслетов оказались заражены бактериями, которые могут вызывать различные заболевания, включая пневмонию и сальмонеллез.

Исследование также выявило, что браслеты из резины и пластика содержали наибольшее количество бактерий, вероятно из-за их пористой природы, которая способствует размножению микроорганизмов. В то время как металлические браслеты, особенно из золота или серебра, практически не содержали бактерий, что связано с менее благоприятной средой для их развития.

Интересно, что владельцы фитнес-браслетов часто не соблюдают регулярную дезинфекцию ремешков, что увеличивает риск передачи бактерий и возможность заражения инфекционными заболеваниями, сообщает Правда.Ру.