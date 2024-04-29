При авиаударе украинского беспилотника в Новой Каховке в Херсонской области пострадала гражданская машина с товарами, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.
По сообщению Сальдо, в Новой Каховке беспилотник террористов атаковал автомобиль, в котором местный житель занимался торговлей вещами. Автомобиль и товары были уничтожены, потерь среди людей нет.
Помимо этого, по его сведениям, в селе Юбилейное Алешкинского района обстрел со стороны ВСУ причинил ущерб трем жилым домам. Жертв нет.
Херсонская область — регион, включенный в состав России после референдума в сентябре 2022 года, расположен в нижнем течении Днепра и омывается Азовским и Черным морями. Украинская сторона не признает легитимности этого референдума и продолжает наносить удары по этой территории. На данный момент под контролем российских войск находится 75% Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая город Херсон, удерживают украинские силы.
Фото: armyinform.com.ua/АрміяInform (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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