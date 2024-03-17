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Семь беспилотников сбито в Белгородской области
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 16:19

Семь беспилотников сбито в Белгородской области

Над территорией Белгородской области за минувшие сутки силы ПВО уничтожили ещё семь беспилотников ВСУ над Белгородской областью. По данным Минобороны атака была совершена в 14.30 по мск. Летательные аппараты были самолетного типа.

Ранее стало известно, что утром по Белгородской области был выпущен снаряд. Он взорвался в частном доме, в результате чего погибла девушка 16-ти лет и был ранен ее отец.

Противовоздушная оборона наших войск за минувшие дни отразила над Белгородчиной также 9 снарядов RM-70 Vampire и 3 снаряда РСЗО "Ураган".



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