Над территорией Белгородской области за минувшие сутки силы ПВО уничтожили ещё семь беспилотников ВСУ над Белгородской областью. По данным Минобороны атака была совершена в 14.30 по мск. Летательные аппараты были самолетного типа.

Ранее стало известно, что утром по Белгородской области был выпущен снаряд. Он взорвался в частном доме, в результате чего погибла девушка 16-ти лет и был ранен ее отец.

Противовоздушная оборона наших войск за минувшие дни отразила над Белгородчиной также 9 снарядов RM-70 Vampire и 3 снаряда РСЗО "Ураган".





