Мальчик восьми лет нанес матери огнестрельное ранение из пневматического ружья

В ОМВД России "Гурьевский" недавно поступила информация о том, что в музее в посёлке Низовье несовершеннолетний сын случайно нанес огнестрельное ранение матери.
Восьмилетний мальчик зашёл в кладовку, где один из сотрудников музея хранил своё пневматическое рыжье. Ребенок взял оружие вернулся к матери и случайно выстрелил в неё. Женщину отправили в больницу, где ей оказали всю необходимую помощь.
По факту произошедшего события сотрудниками органов возбуждена проверка, призванная установить все обстоятельства, которые привели к подобной ситуации.
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