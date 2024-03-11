Мальчик восьми лет нанес матери огнестрельное ранение из пневматического ружья

В ОМВД России "Гурьевский" недавно поступила информация о том, что в музее в посёлке Низовье несовершеннолетний сын случайно нанес огнестрельное ранение матери.

Восьмилетний мальчик зашёл в кладовку, где один из сотрудников музея хранил своё пневматическое рыжье. Ребенок взял оружие вернулся к матери и случайно выстрелил в неё. Женщину отправили в больницу, где ей оказали всю необходимую помощь.

По факту произошедшего события сотрудниками органов возбуждена проверка, призванная установить все обстоятельства, которые привели к подобной ситуации.