Как выполнить защиту в боксе: практические советы

Защита в боксе имеет ключевое значение, как и ударная техника. Защитные действия делятся на три вида: нырки, уклоны, блоки.

Нырки наиболее эффективны при длинных боковых ударах. Нырки выполняются очень просто. Следует поставить ноги фронтально и максимально присесть, а затем шагнуть вправо или влево. В момент нанесения противником длинного бокового удара, вы уйдёте с линии атаки за счёт приседа.

Уклон - это хорошая тактика при прямых ударах. Вы должны зайти за руку противнику, смотря с какой позиции он наносит удар. Уклон поможет вам вовремя уйти с линии атаки и максимально приблизиться к противнику, нанеся ему акцентированный удар в голову или корпус.

Блок - это оборонительная тактика. Ее легко освоить на начальном уровне подготовки. В момент удара противника вы должны подставить локоть и закрыться. Удары бывают разные: корпус, голова, живот. Поэтому следует натренировать собственную реакцию, так как блоки должны быть быстрыми и техничными. Руки не должны быть сильно разведены, иначе не получится сделать блок. Ваши руки всегда должны прилегать тесно к телу, чтобы вы всегда были готовы к любым ударам со стороны противника.