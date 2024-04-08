Зачем нужна стойка в боксе?

Стойка в боксе - это один из важных элементов данного единоборства. Во-первых, при правильной стойке вы лучше перекрываете корпус и голову, что поможет избежать более болезненных ударов и травм. Во-вторых, она поможет вам правильно двигаться и быть более непредсказуемым для противника.

Чтобы принять правильную стойку необходимо сделать следующее: убрать правую руку к уху, левую вытянуть вперёд и согнуть в локте, чуть присесть на ногах, правую ногу поставить на носок, а левой выставить вперёд. Такая стойка позволит вам "пружинить" на ногах, легче обходить и уворачиваться от противника.

Также в боксе существует деление на правшей и левшей. У левшей и правшей стойка отличается, так как идет разный акцент на сильную руку. У левшей самая заряженная и сильная рука - левая, у правшей - правая. Как правило, у первых стойка с правой рукой и ногой впереди, а у вторых наоборот передними являются левая рука и нога. Иногда следует менять стойку на "неудобную", потому что именно таким образом у бойца улучшается координация в пространстве.