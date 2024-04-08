Зачем нужна стойка в боксе?

Стойка в боксе - это один из важных элементов данного единоборства. Во-первых, при правильной стойке вы лучше перекрываете корпус и голову, что поможет избежать более болезненных ударов и травм. Во-вторых, она поможет вам правильно двигаться и быть более непредсказуемым для противника.
Чтобы принять правильную стойку необходимо сделать следующее: убрать правую руку к уху, левую вытянуть вперёд и согнуть в локте, чуть присесть на ногах, правую ногу поставить на носок, а левой выставить вперёд. Такая стойка позволит вам "пружинить" на ногах, легче обходить и уворачиваться от противника.
Также в боксе существует деление на правшей и левшей. У левшей и правшей стойка отличается, так как идет разный акцент на сильную руку. У левшей самая заряженная и сильная рука - левая, у правшей - правая. Как правило, у первых стойка с правой рукой и ногой впереди, а у вторых наоборот передними являются левая рука и нога. Иногда следует менять стойку на "неудобную", потому что именно таким образом у бойца улучшается координация в пространстве.
Во Франции вводятся штрафы за пропуск приема у врача
Франция планирует ввести штраф в пять евро для пациентов, которые пропускают врачебные приемы, заявил премьер-министр Габриэль Атталь.
По всей территории США наступит солнечное затмение
Завтра в США произойдет солнечное затмение, которое увидит 32 миллиона человек в США. Во время затмения луна практически полностью перекроет собой солнце. Специалисты прогнозируют, что само затмение можно будет увидеть по всей Северной Америки: от Мексики до Канады.
Ученые раскрыли пользу бактерии Clostridium butyricum для здоровья кишечника
Бактерия Clostridium butyricum, также известная как C. butyricum, выступает в качестве ключевого участника в поддержании оптимального здоровья, неустанно обитая в нашей кишечной экосистеме.
Ученые: пациенты с эпилепсией получают пользу от структурированных "планов действий при приступах"
В ходе 16-недельного исследования 204 взрослых пациентов с эпилепсией обнаружено, что 98% участников считают необходимым, чтобы все пациенты с этим неврологическим заболеванием имели план действий при приступах (SAP), независимо от характера приступа.