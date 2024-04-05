Какие бывают ударные техники в боксе: практические советы

В боксе существует ряд ударных техник. Есть одиночные удары, а также комбинации из нескольких взаимосвязанных ударов. Поэтому стоит подробнее рассмотреть ряд техник и их описание.

Чтобы успешно освоить как одиночную, так и комбинационную ударную технику, следует начать с пятнашек.

Пятнашки - это лёгкие шлепки в корпус, бедра, плечи. Они отрабатываются всегда в паре. В процессе два человека должны пятнать друг друга раскрытой ладонью. Это упражнение полезно тем, что представляет собой lite-версию обычного поединка. В процессе человек учится отходить после каждого удара, уворачиваться, быстро реагировать на удары противника. Также пятнашки расслабляют плечевой пояс, что позволяет меньше уставать.

Одиночные удары - это техника, позволяет новичкам понять элементарные движения в боксе. Среди самых популярных начальных одиночных ударов: джеб (прямой удар левой рукой), кросс (прямой удар правой рукой). Когда уровень подготовки человека растёт, то к простым одиночным ударам добавляются апперкот и боковые. Апперкот - это удар, который выполняется с приседанием и наносится в челюсть. Боковой - это удар с перекладыванием тяжести с одной ноги на другую, а также правильная постановка кулака. Во время нанесения боковых локоть должен быть чуть выше кулака.

Комбинационные удары - это серия ударов, которые должны быть нанесены один за другим с минимальными паузами. Среди самых популярных комбинаций для начинающих бойцов: двойной джеб, двойка рук, "почтальон". Двойной джеб - это тот же прямой удар девой рукой, только нанесённый подряд. Двойка рук - это левый джеб, за которым идёт кросс.

"Почтальон" - это более сложная комбинация, но ее тоже можно освоить на начальном уровне подготовки. Она состоит из трёх ударов: двойной джеб и кросс.

Но в бою все слишком непредесказуемо, поэтому необходимо бить правильно и как можно более быстро, а также удары должны быть точными и легкими, чтобы не загружать плечи, корпус и ноги.