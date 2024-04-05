Зачем нужна разминка при занятиях боксом: практические советы

Бокс - это один из самых распространённых видов спорта по всему миру. Начать им заниматься никогда не поздно. Что дают занятия боксом: улучшение координации, повышение выносливости, наращивание мышечной массы и многое другое. Перед тем, как начать заниматься отработкой ударов по боксу, новичкам необходимо провести небольшую разминку. Она состоит из трёх простых упражнений.
- Скакалка. Прыжки со скакалкой по одной минуте в четыре подхода. После прыжков необходимо положить скакалку в линию и начать прыгать через неё взад-вперёд около 30 секунд. И так четыре подхода.
- Теннисный мяч. Нужно взять теннисный мяч и начать им чеканить об пол, двигаясь при этом вокруг него. Старайтесь крутиться вокруг мяча, чеканя им. Это упражнение имеет несколько вариаций: 1) чеканить только левой рукой. 2) чеканить им только правой рукой. 3) чеканить поочерёдно и левой и правой рукой.
- Отжимания. В заключение нужно встать на кулаки и отжаться десять раз. Затем встать на пальцы и отжаться столько же. В конце рекомендуется встать в планку на кулаках, поочерёдно сжимая и разжимая кулаки в течении 30 секунд.
Подобная разминка позволит вам разогреться и подготовить своё тело к выполнению более сложных, а также энергозатратных упражнений.
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