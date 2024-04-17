Что такое адаптивный бокс и для чего он нужен? (интервью с Алексеем Холоповым)

Алексея Холопова (мастер спорта по универсальному бою, самбо) можно назвать одним из героев нашего времени. Он организовал собственную бесплатную школу единоборств для детей с ограниченными возможностями здоровья в Сыктывкаре, Республика Коми. Чтобы разобраться подробнее в том, что такое адаптивный бокс и чем он полезен, редакция Newsinfo взяла интервью у тренера Алексея Холопова.

Что такое адаптивный бокс?

Адаптивный бокс - это комплекс упражнений из классического бокса, но адаптированного под людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

Как вы пришли к бесплатным тренировкам детей с ОВЗ?

Я все это начинал без какой-либо финансовой поддержки и не участвовал в грантовой политике. Я знаю, что многие дети с особенностями сидят дома, набирают лишний вес, а моя задача была в том, чтобы это предотвратить. У меня в голове сложилась миссия добра- безвозмездно помочь. Мне неоднократно предлагали тренировать и за денежные средства, конечно. Но за деньги я не готов работать. С течением времени мне удалось привлечь в свой проект благотворительный фонд "Я росту со спортом", "Федерацию Бокса" и др. Потом я постепенно начал участвовать в грантовой политике, так как нужны были сторонние инвестиции, чтобы оборудовать спортивный зал и закупиться снарядами, индивидуальной экипировкой и многим другим. Все это стоит больших денег. Если быть точным, то сумма доходила до 5-6 миллионов рублей.

Всем ли детям с ОВЗ можно заниматься спортом или есть какие-то ограничения?

Есть очень много разных детей, которыми я занимаюсь. Есть без ног, без рук, с нарушением опорно-двигательного аппарата, а также с психическими заболеваниями. Вообще таких детей надо разделять на отдельные группы. Я планирую этим заняться в ближайшее время. Во-первых, чтобы человеку с ОВЗ заниматься спортом, ему необходимо заключение от врача. Ко мне приходят родители детей и показывают справку от спортивного врача. Без справки я не пускаю. Почему я это делаю? Потому что не всем детям можно заниматься спортом в силу разных заболеваний. Во-вторых, Мы не ставим их в спарринги, но даем им выполнять оздоровительные упражнения, которые будут укреплять их тела.

Что дают единоборства людям с ограниченными возможностями?

Во-первых, повышает самооценку. Во-вторых, может пригодиться в жизни. В-третьих, повышает самодисциплину, развивает мозговую и физическую деятельность.