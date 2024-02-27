Западные бренды электроники, которые еще имели несколько магазинов в России? закрывают и их. Три компании, экс-лидеры рынка — LG, Bosch и Sony остатки специализированных магазинов тоже закрывают, сообщает сегодня "Коммерсантъ".

LG и Sony, работавшие в торговом центре "Афимолл Сити" в Москве, в начале февраля окончательно закрылись. По официальным причинам — из-за "остановки и отсутствия поставок". Bosch все точки в стране давно закрыла, но работает только одна, где распродаются остатки товара. Компания уже ведет переговоры с турецким инвестфондом Can Holding о продаже своих заводов в Ленинградской области.

Свято место пусто не бывает, и на месте закрывшихся точек электроники, открываются магазины китайских и турецких брендов.