Милана Дадашева, спортсменка из России, смогла взять бронзовую медаль на Чемпионате Европы по борьбе. Ее соперницей стала украинская коллега Оксана Ливач.
Встреча проходила в Бухаресте, в весовой категории до 50 кг. Результатом поединка стал счет 17:15 в пользу российской спортсменки. Ее соперница Ливач не стала пожимать руку после встречи, однако при оглашении результатов расплакалась.
Это уже не первая медаль Дадашевой. Она уже получала бронзу на чемпионатах Европы в 2018 и 2020 годах. Еще одна заслуга спортсменки - статус чемпионки России, полученный в 2016 году.
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