Милана Дадашева, спортсменка из России, смогла взять бронзовую медаль на Чемпионате Европы по борьбе. Ее соперницей стала украинская коллега Оксана Ливач.

Встреча проходила в Бухаресте, в весовой категории до 50 кг. Результатом поединка стал счет 17:15 в пользу российской спортсменки. Ее соперница Ливач не стала пожимать руку после встречи, однако при оглашении результатов расплакалась.

Это уже не первая медаль Дадашевой. Она уже получала бронзу на чемпионатах Европы в 2018 и 2020 годах. Еще одна заслуга спортсменки - статус чемпионки России, полученный в 2016 году.