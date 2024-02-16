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Россиянка Дадашева одержала победу на соревнованиях по борьбе, взяв бронзу
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 4:18

Россиянка Дадашева одержала победу на соревнованиях по борьбе, взяв бронзу

Милана Дадашева, спортсменка из России, смогла взять бронзовую медаль на Чемпионате Европы по борьбе. Ее соперницей стала украинская коллега Оксана Ливач.

Встреча проходила в Бухаресте, в весовой категории до 50 кг. Результатом поединка стал счет 17:15 в пользу российской спортсменки. Ее соперница Ливач не стала пожимать руку после встречи, однако при оглашении результатов расплакалась.

Это уже не первая медаль Дадашевой. Она уже получала бронзу на чемпионатах Европы в 2018 и 2020 годах. Еще одна заслуга спортсменки - статус чемпионки России, полученный в 2016 году.

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