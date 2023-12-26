Российские агрегаторы туристических услуг не смогли заменить популярные среди россиян Booking и Airbnb

Эксперты отмечают, что до 2022 года доля Booking и Airbnb в российском рынке составляла от 60% до 90%, и после их ухода потребители стали чаще бронировать жилье напрямую у отелей.
По словам генерального директора МТС Travel Вадима Мельникова, в 2023 году всего лишь 50% гостиничных номеров были забронированы через российские агрегаторы. Это объясняется низкой осведомленностью пользователей относительно отечественных сервисов, таких как "Яндекс Путешествия", "Островок", "Суточно.ру", 101 Hotels, но с увеличением их популярности ожидается рост числа бронирований.
Однако российские агрегаторы сталкиваются с проблемой отсутствия "гарантии лучшей цены", характерной для Booking. Из-за этого часто бронирование напрямую у отеля оказывается более выгодным, предоставляя больший выбор номеров. Например, бронирование через "Островок" может обойтись дороже, чем при бронировании того же номера напрямую, причем выбор номеров в последнем случае бывает более обширным, сообщает Где И Что.
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