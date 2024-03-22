PocketBook представила новую электронную книгу Era Color с цветным экраном

PocketBook описывает новую электронную книгу Era Color как "семидюймовый шедевр для чтения электронных книг с цветным экраном и динамиком". Устройство оснащено семидюймовым цветным дисплеем E Ink Kaleido 3, четырехъядерным процессором, 32 Гб встроенной памяти и водонепроницаемым корпусом.
Другие характеристики включают поддержку различных форматов, аудиоформатов, двухдиапазонный Wi-Fi, PocketBook Cloud и Dropbox для управления библиотекой и синхронизации данных. Кроме того, устройство компактно и легко переносимо.
Однако, как отмечается, ради цветного экрана компании пришлось пожертвовать качеством изображения. Плотность пикселей экрана для цветного контента составляет только половину от плотности для черно-белого контента, что приводит к менее резкому отображению цветных журналов и комиксов.
Новое устройство уже доступно для предзаказа на зарубежных сайтах по цене около €259 (примерно 26 тыс. рублей), но его появление на российском рынке пока не было объявлено, сообщает РБК.
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