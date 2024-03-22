Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 22.03.2024 : 91,9499
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 22.03.2024 : 100,365
PocketBook представила новую электронную книгу Era Color с цветным экраном
  1. Главная
  2. Мир
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:06

PocketBook представила новую электронную книгу Era Color с цветным экраном

PocketBook описывает новую электронную книгу Era Color как "семидюймовый шедевр для чтения электронных книг с цветным экраном и динамиком". Устройство оснащено семидюймовым цветным дисплеем E Ink Kaleido 3, четырехъядерным процессором, 32 Гб встроенной памяти и водонепроницаемым корпусом.

Другие характеристики включают поддержку различных форматов, аудиоформатов, двухдиапазонный Wi-Fi, PocketBook Cloud и Dropbox для управления библиотекой и синхронизации данных. Кроме того, устройство компактно и легко переносимо.

Однако, как отмечается, ради цветного экрана компании пришлось пожертвовать качеством изображения. Плотность пикселей экрана для цветного контента составляет только половину от плотности для черно-белого контента, что приводит к менее резкому отображению цветных журналов и комиксов.

Новое устройство уже доступно для предзаказа на зарубежных сайтах по цене около €259 (примерно 26 тыс. рублей), но его появление на российском рынке пока не было объявлено, сообщает РБК.

Мир

Захарова отметила, что пошлины на зерновые продукты из России и Белоруссии в страны ЕС только усугубят продовольственное положение в мире

Захарова отметила, что пошлины на зерновые продукты из России и Белоруссии в страны ЕС только усугубят продовольственное положение в мире

Официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова заявила, что ЕК (Еврокомиссия) наложила тарифы на зерновые продукты из России и Белоруссии, чтобы досадить обеим республикам, но это только усугубит продовольственные проблемы в самом ЕС. Захарова отметила, что подобные меры только ухудшат нынешнюю ситуацию с продовольствием в мире.

Читать полностью
Между РФ и Вьетнамом заключено соглашение о возобновлении авиасообщений

Между РФ и Вьетнамом заключено соглашение о возобновлении авиасообщений

Заместитель председателя правительства Приморья Николай Стецко и генеральный консул Вьетнама Нгуен Данг Хиен заключили соглашение о налаживании авиасообщений.

Читать полностью

Общество

Exeed представил обновленный среднеразмерный кроссовер TXL для российского рынка

Exeed представил обновленный среднеразмерный кроссовер TXL для российского рынка

Внешне автомобиль получил минорные изменения, включая новую решётку радиатора и новые диски на 20 дюймов.

Читать полностью
На платформе Premier вышел документальный сериал, посвященный нефти и ее влиянию на мир

На платформе Premier вышел документальный сериал, посвященный нефти и ее влиянию на мир

На стриминговой платформе Premier вышел сериал, посвящённый влиянию нефти на мировые и внутренние государственные процессы. В документальном проекте приняли участия известные политики, дипломаты, историки и прочие медийные персоны, дающие развёрнутый комментарий про само явление добычи нефти.

Читать полностью

Новости