PocketBook представила новую электронную книгу Era Color с цветным экраном

PocketBook описывает новую электронную книгу Era Color как "семидюймовый шедевр для чтения электронных книг с цветным экраном и динамиком". Устройство оснащено семидюймовым цветным дисплеем E Ink Kaleido 3, четырехъядерным процессором, 32 Гб встроенной памяти и водонепроницаемым корпусом.

Другие характеристики включают поддержку различных форматов, аудиоформатов, двухдиапазонный Wi-Fi, PocketBook Cloud и Dropbox для управления библиотекой и синхронизации данных. Кроме того, устройство компактно и легко переносимо.

Однако, как отмечается, ради цветного экрана компании пришлось пожертвовать качеством изображения. Плотность пикселей экрана для цветного контента составляет только половину от плотности для черно-белого контента, что приводит к менее резкому отображению цветных журналов и комиксов.

Новое устройство уже доступно для предзаказа на зарубежных сайтах по цене около €259 (примерно 26 тыс. рублей), но его появление на российском рынке пока не было объявлено, сообщает РБК.