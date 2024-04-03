Ученые: височные кости в черепах динозавров и людей образовались в результате пищевого поведения

Исследование, проведенное группой ученых из Тюбингенского университета и Рурского университета в Бохуме, предоставляет новый взгляд на происхождение височных костей у различных наземных позвоночных, включая динозавров и людей.
Ученые утверждают, что эти кости формируются в результате механических напряжений, вызванных пищевым поведением. Силы, действующие на череп, меняются в зависимости от того, как и где пища удерживается и пережевывается во рту, что приводит к образованию соединений и отверстий в черепе.
Это открытие облегчит реконструкцию образа жизни вымерших животных и расширит понимание эволюционных аспектов формирования черепных костей, сообщает Planet Today.
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