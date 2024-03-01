На севере Боливии стихийное бедствие в виде сильных дождей, каких не было уже много лет в регионе. Из-за наводнения остались без крова около 21 тыс. семей. Уже 40 человек погибли, сообщает ТАСС.
Размыт международный мост между Боливией и Бразилией, после того как из берегов вышла река Акко, уровень которой поднялся на 12 метров. Объявлен красный уровень тревоги в городе Кобиха, где 400 домов ушли под воду.
Власти ввели в пострадавших регионах чрезвычайное положение. Около $1 млн намерено выделить государство на помощь пострадавшим.
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