В сети широко расходится видео, где запечатлен момент удара молнии в пассажирский самолет, который совершил взлёт в сильную грозу. Это произошло в минувшее во﻿скресенье в Канаде, после вылета лайнера — самолет Boeing 777-300 с 500-ми пассажирами на борту — из аэропорта Ванкувера. Предположительно этот авиалайнер принадлежал Air Canada, и он следовал в лондонский аэропорт Хитроу.

Судя по кадрам видео, самолет повреждений не получил после удара молнии и смог продолжить полет. Дело в том, что в подобных самолетах есть механизмы, учитывающие удар молнии. По статистике, пассажирские самолет поражаются молнией в среднем один или два раза в год.





