В ночь на 1 февраля у подъезда своего дома на улице Гапцахской в Махачкале убит Магомед Мутаев боец смешанных единоборств Fight Nights. После 8-ми выстрелов, о которых говорят очевидцы, боец скончался по дороге в больницу, сообщает сообщает телеграм-канал SHOT. В городе объявлен план "Перехват".
Полиция разыскивает 18-летнего парень из села Коркмаскалы по подозрению в убийстве. По предварительной информации причиной преступления могла стать месть за совершенное около месяца назад избиение Мутаевым с друзьями некого парня.
«Ужасная трагедия! с глубоким сожалением сообщаем о преждевременном уходе из жизни молодого и перспективного атлета Мухаммада Мутаева! за свои 20 лет Мухаммад успел оставить яркий след в мире единоборств, его светлый образ навсегда останется в наших сердцах. Соболезнуем семье и близким!», - говорится в заявлении AMC FIGHT NIGHTS в соцсети «ВКонтакте».
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