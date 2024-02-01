В ночь на 1 февраля у подъезда своего дома на улице Гапцахской в Махачкале убит Магомед Мутаев боец смешанных единоборств Fight Nights. После 8-ми выстрелов, о которых говорят очевидцы, боец скончался по дороге в больницу, сообщает сообщает телеграм-канал SHOT. В городе объявлен план "Перехват".

Полиция разыскивает 18-летнего парень из села Коркмаскалы по подозрению в убийстве. По предварительной информации причиной преступления могла стать месть за совершенное около месяца назад избиение Мутаевым с друзьями некого парня.

«Ужасная трагедия! с глубоким сожалением сообщаем о преждевременном уходе из жизни молодого и перспективного атлета Мухаммада Мутаева! за свои 20 лет Мухаммад успел оставить яркий след в мире единоборств, его светлый образ навсегда останется в наших сердцах. Соболезнуем семье и близким!», - говорится в заявлении AMC FIGHT NIGHTS в соцсети «ВКонтакте».