Ученые из Китая разработали имплантируемые батареи, работающие на кислороде человеческого тела

Используя электроды из натриевого сплава и нанопористого золота, материала с высокой совместимостью с живыми системами, ученые создали батарею, способную производить электричество в реакции с кислородом в теле.

Эксперименты на крысах показали, что эти импланты способны производить стабильное напряжение между 1.3 В и 1.4 В с максимальной плотностью мощности 2.6 мкВт/см2. Несмотря на то, что этого недостаточно для прямого использования в медицинских устройствах, исследование подтвердило потенциал использования кислорода в теле для получения энергии.

Важно отметить, что батареи не вызывают воспалительных реакций и хорошо интегрируются с тканями. Побочные продукты химических реакций быстро метаболизируются, не оказывая вредного влияния на органы. Кроме того, батареи способствуют регенерации тканей и кровеносных сосудов, что делает их потенциально полезными для мониторинга заживления ран.

Дальнейшие исследования будут направлены на увеличение энергетической эффективности батарей путем оптимизации материалов электродов и структуры батареи, сообщает Центральная Служба Новостей.