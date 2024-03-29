Ученые из Китая разработали имплантируемые батареи, работающие на кислороде человеческого тела

Используя электроды из натриевого сплава и нанопористого золота, материала с высокой совместимостью с живыми системами, ученые создали батарею, способную производить электричество в реакции с кислородом в теле.
Эксперименты на крысах показали, что эти импланты способны производить стабильное напряжение между 1.3 В и 1.4 В с максимальной плотностью мощности 2.6 мкВт/см2. Несмотря на то, что этого недостаточно для прямого использования в медицинских устройствах, исследование подтвердило потенциал использования кислорода в теле для получения энергии.
Важно отметить, что батареи не вызывают воспалительных реакций и хорошо интегрируются с тканями. Побочные продукты химических реакций быстро метаболизируются, не оказывая вредного влияния на органы. Кроме того, батареи способствуют регенерации тканей и кровеносных сосудов, что делает их потенциально полезными для мониторинга заживления ран.
Дальнейшие исследования будут направлены на увеличение энергетической эффективности батарей путем оптимизации материалов электродов и структуры батареи, сообщает Центральная Служба Новостей.
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