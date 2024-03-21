Ученые провели исследование древних неолитических лодок

Исследование неолитических лодок, обнаруженных в поселении Ла Мармотта на дне итальянского озера Браччано, показывает удивительную сложность и современность этих древних судов. Их качество и технические характеристики свидетельствуют о значительных достижениях в мореплавании позднего каменного века.

Каноэ изготавливались из различных пород дерева, что указывает на глубокое понимание свойств материалов у доисторических строителей. Обнаруженные на лодках предметы, такие как деревянные T-образные структуры, свидетельствуют о возможном использовании парусов и других морских элементов для увеличения безопасности и стабильности судов. Исследователи предполагают, что эти лодки использовались для дальних плаваний по реке Арроне и даже за ее пределами, что подтверждается находками экзотических артефактов из разных регионов.

Эти открытия подчеркивают удивительную техническую сложность и навигационные навыки древних обществ неолитической эпохи, сообщает Planet Today.