Ученые провели исследование древних неолитических лодок

Исследование неолитических лодок, обнаруженных в поселении Ла Мармотта на дне итальянского озера Браччано, показывает удивительную сложность и современность этих древних судов. Их качество и технические характеристики свидетельствуют о значительных достижениях в мореплавании позднего каменного века.
Каноэ изготавливались из различных пород дерева, что указывает на глубокое понимание свойств материалов у доисторических строителей. Обнаруженные на лодках предметы, такие как деревянные T-образные структуры, свидетельствуют о возможном использовании парусов и других морских элементов для увеличения безопасности и стабильности судов. Исследователи предполагают, что эти лодки использовались для дальних плаваний по реке Арроне и даже за ее пределами, что подтверждается находками экзотических артефактов из разных регионов.
Эти открытия подчеркивают удивительную техническую сложность и навигационные навыки древних обществ неолитической эпохи, сообщает Planet Today.
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