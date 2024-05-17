Согласно заявлению госсекретаря министерства энергетики Молдовы Константина Боросана, с января 2025 года крупные компании этой страны смогут покупать природный газ на открытом рынке по соглашенным ценам из-за проводимой либерализации.



На бизнес-форуме в Кишиневе он отметил, что с начала 2025 года все крупные предприятия Молдовы будут приобретать газ только на свободном рынке по договорным ценам, а начиная с 1 января 2027 года эти правила распространятся и на средние предприятия.



По его выражениям, министерство энергетики сделало значимый шаг в развитии и укреплении энергетического сектора, а также в приведении энергетического законодательства в соответствие с нормами Евросоюза.



Он подчеркнул, что теперь на рынке природного газа появилось восемь альтернативных поставщиков, сделки стали более прозрачными благодаря Румынской товарной бирже, а наличие газовых запасов обеспечивает энергетическую безопасность. Чиновник уверен, что газовый рынок Молдовы будет развиваться, и страна будет интегрироваться в европейское энергетическое пространство.



С 2022 года компания "Молдовагаз" получает газ от двух источников — от государственной компании Energocom и российского "Газпрома".

Кишинев направляет весь полученный от России газ в Тирасполь в обмен на электроэнергию, сохраняя при этом собственные запасы.

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