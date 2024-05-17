В России, согласно статистике СК "Согласие" по ОСАГО за прошлый год, мотоциклы марок KTM и Kawasaki чаще всего попадали в дорожно-транспортные происшествия. KTM занимает первое место с долей в 3,2% ДТП, за ним следуют Kawasaki и Honda с менее чем 2,5% случаев.
Также в антирейтинге упоминаются Suzuki и BMW.
Примечательно, что чаще всего аварии случаются со спортивными моделями мотоциклов. Кроме того, компания Great Wall недавно представила в Пекине новый мотоцикл с двухлитровым оппозитным двигателем, основанным на раме Honda Gold Wing, который превосходит размерами своего предшественника и оснащён современными технологиями, сообщает Газета.Ру.
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