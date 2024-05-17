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Статистика СК
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 21:18

Статистика СК "Согласие": мотоциклы KTM и Kawasaki чаще других попадали в ДТП за 2023 год

В России, согласно статистике СК "Согласие" по ОСАГО за прошлый год, мотоциклы марок KTM и Kawasaki чаще всего попадали в дорожно-транспортные происшествия. KTM занимает первое место с долей в 3,2% ДТП, за ним следуют Kawasaki и Honda с менее чем 2,5% случаев.

Также в антирейтинге упоминаются Suzuki и BMW.

Примечательно, что чаще всего аварии случаются со спортивными моделями мотоциклов. Кроме того, компания Great Wall недавно представила в Пекине новый мотоцикл с двухлитровым оппозитным двигателем, основанным на раме Honda Gold Wing, который превосходит размерами своего предшественника и оснащён современными технологиями, сообщает Газета.Ру.

Фото: commons.wikimedia.org/AngMoKio (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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