Призыв Европейского Союза к грузинским властям обеспечить возможность граждан выражать свою позицию путем протестов можно рассматривать как попытку влиять на внутренние процессы страны с целью изменения режима, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В своем Telegram-канале Захарова написала, что ЕС выступил с призывом к грузинским властям обеспечить право граждан на участие в протестах. Следуя этой логике, Европейский Союз также должен обратить внимание на необходимость гарантировать подобные права гражданам, например, в США, Армении и Молдавии.
По мнению Захаровой, в противном случае призыв ЕС может быть рассмотрен как попытка вмешательства во внутренние дела государства с целью изменения политической системы.
В Тбилиси продолжаются акции протеста против принятого парламентом Грузии закона об "организациях, проводящих интересы иностранных сил". Закон был принят 14 мая.
В апреле партия "Грузинская мечта" внесла в парламент законопроект, заменяющий термин "иностранный агент" на "организация, проводящая интересы иностранной силы", но с сохранением основного содержания. По новому законопроекту, некоммерческие юридические лица и СМИ, получающие более 20% доходов из-за рубежа, должны быть зарегистрированы в специальном реестре.
При регистрации им предстоит указать все доходы и предоставить соответствующие документы. Неисполнение этого требования или отказ от регистрации будет влекти за собой штраф в размере 25 тысяч лари (примерно 9,5 тысяч долларов).
Противники закона считают его аналогом российского закона о регистрации иностранных агентов, хотя подобные законы действуют уже долгое время и в США. Оппоненты нововведения утверждают, что ключевым различием между американским и грузинским законами является то, что американский закон направлен на контроль за враждебной деятельностью, в то время как грузинский закон, по их мнению, ориентирован на потенциальных друзей страны.
Власти Грузии утверждают, что закон соответствует всем основным правовым принципам и призван обеспечить прозрачность финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ.
Фото: www.kremlin.ru/Alexey Nikolsky (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)
Молдавские предприятия смогут закупать газ на свободном рынке
Согласно заявлению госсекретаря министерства энергетики Молдовы Константина Боросана, с января 2025 года крупные компании этой страны смогут покупать природный газ на открытом рынке по соглашенным ценам из-за проводимой либерализации.
Финляндия начала расследование крупной утечки данных
Специалисты Центральной криминальной полиции Финляндии и полиции Хельсинки приступили к расследованию обширной утечки информации по результатам кибератаки на сеть столицы, утверждают правоохранительные органы в пятницу.
Статистика СК "Согласие": мотоциклы KTM и Kawasaki чаще других попадали в ДТП за 2023 год
В России, согласно статистике СК "Согласие" по ОСАГО за прошлый год, мотоциклы марок KTM и Kawasaki чаще всего попадали в дорожно-транспортные происшествия. KTM занимает первое место с долей в 3,2% ДТП, за ним следуют Kawasaki и Honda с менее чем 2,5% случаев.
В Германии выяснили, что в жировой ткани есть белок, улучшающий метаболизм при ожирении
Ученые из университетской клиники Тюбингена в Германии выявили, что белок каллистатин, уровень которого повышается в подкожной жировой клетчатке после похудения, способствует улучшению обмена веществ при ожирении и диабете.