Призыв Европейского Союза к грузинским властям обеспечить возможность граждан выражать свою позицию путем протестов можно рассматривать как попытку влиять на внутренние процессы страны с целью изменения режима, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.



В своем Telegram-канале Захарова написала, что ЕС выступил с призывом к грузинским властям обеспечить право граждан на участие в протестах. Следуя этой логике, Европейский Союз также должен обратить внимание на необходимость гарантировать подобные права гражданам, например, в США, Армении и Молдавии.



По мнению Захаровой, в противном случае призыв ЕС может быть рассмотрен как попытка вмешательства во внутренние дела государства с целью изменения политической системы.



В Тбилиси продолжаются акции протеста против принятого парламентом Грузии закона об "организациях, проводящих интересы иностранных сил". Закон был принят 14 мая.



В апреле партия "Грузинская мечта" внесла в парламент законопроект, заменяющий термин "иностранный агент" на "организация, проводящая интересы иностранной силы", но с сохранением основного содержания. По новому законопроекту, некоммерческие юридические лица и СМИ, получающие более 20% доходов из-за рубежа, должны быть зарегистрированы в специальном реестре.



При регистрации им предстоит указать все доходы и предоставить соответствующие документы. Неисполнение этого требования или отказ от регистрации будет влекти за собой штраф в размере 25 тысяч лари (примерно 9,5 тысяч долларов).



Противники закона считают его аналогом российского закона о регистрации иностранных агентов, хотя подобные законы действуют уже долгое время и в США. Оппоненты нововведения утверждают, что ключевым различием между американским и грузинским законами является то, что американский закон направлен на контроль за враждебной деятельностью, в то время как грузинский закон, по их мнению, ориентирован на потенциальных друзей страны.

Власти Грузии утверждают, что закон соответствует всем основным правовым принципам и призван обеспечить прозрачность финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ.

Фото: www.kremlin.ru/Alexey Nikolsky (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)