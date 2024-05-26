Терапевт Иван Носков из Центра молекулярной диагностики CMD Лефортово рассказал, что повышенный уровень лейкоцитов в крови, называемый лейкоцитозом, может указывать на различные заболевания и патологические состояния. Эти состояния включают респираторные и бактериальные инфекции, интоксикацию, ревматическую атаку, рак, травмы или ожоги, острые кровотечения, инфаркты внутренних органов и лимфолейкоз, сообщает Газета.Ру.

Лейкоцитоз также может быть вызван физиологическими и лекарственными факторами, такими как прием стероидных гормонов, адреналина, боль, воздействие температур, физическая нагрузка, эмоциональное напряжение, менструация и роды.

Носков отметил, что самостоятельная диагностика не рекомендуется, и при повышенном уровне лейкоцитов следует обратиться к врачу для точного анализа и подбора терапии.

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