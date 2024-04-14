Прототип безбатарейного имплантата для анализа крови, разработанный доцентом Менгди Ханом и его коллегами с Пекинского университета, представляет собой инновационное устройство, способное анализировать кровь без использования электричества. Датчик состоит из магнита и силиконового "стаканчика", собранных в компактное устройство, которое помещается под кожу. Гаджет размером с монету, приложенный сверху, считывает вибрации магнита и передает данные на смартфон по Bluetooth для дальнейшей интерпретации.
Имплантат содержит магнит и силиконовую мембрану диаметром 6 мм, а также цилиндрический магнит размером 1,5 на 0,8 мм, который легко раскачивается малейшими воздействиями для регистрации колебаний. Перед вживлением на магнит устанавливают нанотрубки с белками, связывающими искомые молекулы, такие как глюкоза.
В отличие от предыдущих устройств, основанных на микроэлектромеханических системах, текущий прототип из силикона с магнитом обладает значительно большей чувствительностью к колебаниям, что позволяет использовать компактные датчики для регистрации данных. Ученые уже успешно измерили внутричерепное давление и вязкость спинномозговой жидкости у крыс в качестве теста.
На данный момент Хан и его команда изучают возможности создания серийного устройства на основе прототипа, что может привести к революционным изменениям в области медицинской диагностики и мониторинга, сообщает 4pda.
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