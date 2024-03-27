Ученые раскрыли удивительную способность гусениц моли-сфинкса Каролины останавливать кровотечение почти мгновенно

Ученые обнаружили, что гусеницы моли-сфинкса Каролины могут заклеивать раны за считанные секунды благодаря особенностям своей гемолимфы — эквиваленту крови насекомых.

В процессе исследования было установлено, что гемолимфа гусениц быстро претерпевает изменения, становясь вязкоупругой жидкостью, что позволяет им моментально останавливать кровотечение. Эти открытия могут иметь перспективное применение в медицине человека, в частности, для разработки быстродействующих загустителей крови, способных превращать ее в материал, останавливающий кровотечение, сообщает Planet Today.