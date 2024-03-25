Эксперты выделили главные правила и противопоказания к сдаче крови

В связи с терактом в "Крокус Сити Холле" службы крови принимают помощь для пострадавших. Эксперты выделяют основные критерии донорства, отмечая, что в настоящее время запасы крови достаточны, но могут понадобиться дополнительно через некоторое время. Любой человек старше 18 лет и не имеющий противопоказаний может стать донором.

Перед сдачей крови необходимо пройти медицинское обследование. Противопоказаниями для забора крови являются плохие анализы, повышенная температура тела, пульс и другие состояния. Подготовка к сдаче крови также включает правильную подготовку организма, такую как достаточный сон и отказ от алкоголя и некоторых лекарственных препаратов, сообщает МедиаПоток.