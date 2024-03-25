Специалист Стефанюк раскрыла процесс обработки крови от людей, впервые решившихся на донорство

После забора кровь проходит фильтрацию, разделение на компоненты и проверку. Эритроциты используются немедленно, в то время как плазма проходит карантин от 4 месяцев до 3 лет для обеспечения отсутствия инфекции.
Для повторного использования плазмы донор должен снова явиться и пройти анализы на инфекции в течение трех лет. Отсутствие повторного визита и анализов исключает использование плазмы.
Федеральное медико-биологическое агентство отметило увеличение числа доноров после теракта в Москве, сдали кровь более пяти тысяч человек, а 23 марта только в Центре крови ФМБА России были приняты 1023 донора, сообщает Газета.Ру.
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