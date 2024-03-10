Врач Кузнецов объяснил значение повышенной скорости оседания эритроцитов (СОЭ) в крови

СОЭ является одним из ключевых показателей общего анализа крови и часто реагирует на изменения в организме. Нормальные значения СОЭ различаются в зависимости от пола, возраста и состояния пациента.

Отклонения СОЭ могут свидетельствовать о различных патологических состояниях, включая воспалительные заболевания, инфаркт миокарда, злокачественные новообразования и другие. При интерпретации результатов анализа важно учитывать не только величину СОЭ, но и другие клинические данные для определения причины изменений и разработки соответствующего плана лечения, сообщает Доктор Питер.