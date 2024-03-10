Врач Кузнецов объяснил значение повышенной скорости оседания эритроцитов (СОЭ) в крови

СОЭ является одним из ключевых показателей общего анализа крови и часто реагирует на изменения в организме. Нормальные значения СОЭ различаются в зависимости от пола, возраста и состояния пациента.
Отклонения СОЭ могут свидетельствовать о различных патологических состояниях, включая воспалительные заболевания, инфаркт миокарда, злокачественные новообразования и другие. При интерпретации результатов анализа важно учитывать не только величину СОЭ, но и другие клинические данные для определения причины изменений и разработки соответствующего плана лечения, сообщает Доктор Питер.
Li Auto начала выпуск семиместного минивэна Mega
Mega обладает инновационным дизайном, способным обеспечить его возможность обгонять другие автомобили.
Nokia представила в честь Международного женского дня новый цвет своего смартфона G42 - розовый
Это устройство получило высокий уровень ремонтопригодности.
Уролог Малхасян объяснил, что обезвоживание организма может привести к учащенному сердцебиению
Уролог Виген Малхасян подчеркнул, что вода играет ключевую роль в биологических процессах, включая терморегуляцию, и что даже небольшой дефицит жидкости может нанести вред здоровью.
Исследователи выявили два фактора, значительно повышающие риск преждевременной смерти у женщин
Первый фактор — инфекция вирусом папилломы человека (ВПЧ), а второй — метаболический синдром, связанный с лишним весом.