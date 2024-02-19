Ученые сообщают: группа крови человека может быть связана с его финансовым положением

Обладатели четвертой группы крови (AB) характеризуются высокой целеустремленностью, настойчивостью и мотивацией к достижению конкретных целей. Они часто достигают состоятельности в различных сферах деятельности, что приводит к финансовому благополучию. Однако лишь 5% населения имеют эту группу крови.
Носители третьей группы крови (B) также имеют высокий уровень удовлетворенности своим финансовым положением. Они ценят то, что имеют, и обладают упорством, что позволяет им улучшать свое финансовое положение в будущем.
Обладатели первой группы крови часто предпочитают гуманитарные науки и творчество, что может не всегда приносить высокий доход, но обеспечивает психологическую устойчивость.
Вторая группа крови коррелирует с успехами в точных науках и аналитическими способностями, что делает их потенциальными учеными, педагогами, компьютерными гениями или инженерами, сообщает Planet Today.
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