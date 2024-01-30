Врач Баранова выделяет разрушителей сосудов

Врач-терапевт Ирина Баранова предостерегает о возможных угрозах для сердечно-сосудистой системы, перечисляя два мощных разрушителя сосудов: глюкозу и никотин. В своем Telegram-канале она подчеркивает, что глюкоза оказывает крайне негативное воздействие на стенки сосудов, способствуя их поражению и увеличивая риск инфаркта. Врач также обращает внимание на опасность курения, отмечая, что никотин и смолы в сигаретах значительно увеличивают риск сердечных проблем.
Баранова рекомендует контролировать уровень глюкозы в организме, указывая на норму от 3,3 до 5,5 ммоль/л. Она также подчеркивает важность контроля уровня гомоцистеина, предлагая обеспечивать организм витаминами группы В и настраивать метаболические процессы для поддержания здоровья сосудов, сообщает News.Ru.
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