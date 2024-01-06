На Урале созданы новые наночастицы для диагностики гормонов и заболеваний крови

Эти частицы способны окрашивать бесцветные антитела, антигены и гормоны, что сделает процесс диагностики более простым и доступным. Ученые использовали синтетические нанозимы вместо природных ферментов, что позволяет снизить стоимость анализов и сделать наборы для окрашивания менее чувствительными к условиям хранения.
Нанозимы, полученные из берлинской лазури, проявили высокую эффективность и стабильность сигнала при диагностике крови, сообщает ТАСС.
Эксперты из Кембриджа выяснили, что цвет волос может влиять на продолжительность человеческой жизни
Эксперты из Кембриджской Школы клинической медицины провели фундаментальное исследование, выяснив, что цвет волос может влиять на продолжительность человеческой жизни.
Ученые из США выяснили, почему моча имеет желтый цвет и как это связано с желтухой
Ученые выявили микробный фермент, ответственный за окраску мочи. Это открытие может помочь в дальнейших исследованиях роли микробиома кишечника в различных заболеваниях, включая желтуху и воспалительные патологии.
Ученые: регулярное использование слуховых аппаратов снижает риск преждевременной смерти у людей с потерей слуха
Исследование в журнале Lancet Healthy Longevity показало, что регулярное использование слуховых аппаратов снижает риск преждевременной смерти у людей с потерей слуха. Более 10 000 участников, возрастом в среднем 49 лет, были оценены в период с 1999 по 2012 год, и результаты были сопоставлены с данными о смертности до 2019 года.
Туристам рассказали, где подешевеет отдых после праздников
После новогодних праздников ожидается снижение цен на туры в ОАЭ и Египет, особенно после 15 января, согласно заявлению вице-президента АТОР Артура Мурадяна. Таиланд останется относительно дорогим, но стоимость туров на двоих в ОАЭ будет около 150 тысяч рублей, в Египте - 120-160 тысяч рублей, что сэкономит туристам 45-50% по сравнению с новогодними датами.