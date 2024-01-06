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На Урале созданы новые наночастицы для диагностики гормонов и заболеваний крови
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 12:57

На Урале созданы новые наночастицы для диагностики гормонов и заболеваний крови

Эти частицы способны окрашивать бесцветные антитела, антигены и гормоны, что сделает процесс диагностики более простым и доступным. Ученые использовали синтетические нанозимы вместо природных ферментов, что позволяет снизить стоимость анализов и сделать наборы для окрашивания менее чувствительными к условиям хранения.

Нанозимы, полученные из берлинской лазури, проявили высокую эффективность и стабильность сигнала при диагностике крови, сообщает ТАСС.

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