Пакет помощи Киеву, в который вошло и вооружение, стал последним в этом году, сообщил представитель США госсекретарь Энтони Блинкен. На данный момент Белый дом признается, что это последние средства, которыми располагают госресурсы на поддержку Украины. Теперь, чтобы получить новое финансирование, Киеву придется ожидать одобрения конгресса. До этого момента поставок вооружения больше не будет.
Блинкен агитирует коллег как можно скорее утвердить запрос Белого дома на транш в виде 61 миллиарда долларов, которые пойдут Украине. Однако официальный представитель Пентагона Патрик Райдер поставил вопрос ребром, напомнив, что США необходимо заботиться о собственной боеготовности.
В уже отправленном пакете помощи - боеприпасы для систем ПВО NASAMS, реактивные системы залпового огня, артиллерийские снаряды разных калибров, противотанковые комплексы, а также миллионы патронов для стрелкового оружия.
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