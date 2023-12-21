Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о новом плане, который разработали в Вашингтоне. По словам политика, такая стратегия поможет развить Украину в ближайшее время так, чтобы страна не нуждалась в помощи Запада. Такую информацию политик озвучил во время пресс-конференции по итогам года работы Госдепартамента.
- У нас имеется очень четкий план, который гарантирует, что Украина сможет стоять на собственных ногах в экономическом, военном и демократическом отношении, - подчеркнул Блинкен. - В выделении ей помощи на нынешнем уровне не будет необходимости.
Также по его словам, единственной необходимостью от Запада осталось помочь пережить Киеву зиму, весну и лето - после этого времени, по расчетам Вашингтона, Украина станет самостоятельной.
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