Путин выразил благодарность МЧС за обеспечение безопасности в новых регионах

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил благодарность Министерству по чрезвычайным ситуациям России (МЧС РФ) за обеспечение безопасности в регионах Донецкой и Луганской народных республик, а также в Запорожской и Херсонской областях, сообщает ТАСС.
В своем видеообращении по случаю Дня спасателя, президент выделил роль пожарных, спасателей и саперов, отметив их важный вклад в обеспечение безопасности жителей указанных территорий в условиях неблагоприятной обстановки.
Путин подчеркнул, что функции МЧС в обеспечении безопасности граждан и страны в целом становятся все более значимыми с течением времени. Важным аспектом остается оперативное решение возникающих в регионах проблем. Президент выразил призыв к немедленному решению всех актуальных вопросов, связанных с обеспечением безопасности.
Президент подчеркнул важность поддержания положительных тенденций и повышения эффективности деятельности МЧС в новых регионах России.
Хирурги из Италии восстановили парализованную руку мужчине, пересадив нервы с ноги
В ходе уникальной операции в Турине итальянскими хирургами восстановлена подвижность парализованной руки 55-летнего медработника, пострадавшего в ДТП и подвергшегося ампутации части левой ноги.
Американские офтальмологи сообщили, как можно защитить глаза во время использования гаджетов
Офтальмологи из американской академии офтальмологии (AAO) сообщают, что ношение очков вместо контактных линз во время работы за компьютером может предотвратить ощущение сухости глаз. Эксперты также рекомендуют приглушить окружающее освещение для комфортного использования гаджетов.
Врач-онколог Иванов выделяет неочевидный симптом рака носовой полости
Врач-онколог и главврач клиники "Мамма" Антон Иванов выделяет неочевидный симптом рака носовой полости - наличие насморка. По его словам, симптомы рака носа схожи с признаками вирусных и бактериальных инфекций, таких как простуда или синусит.
Ученые Сибирского отделения Российской академии наук открыли новый вид слизевика
Ученые Сибирского отделения Российской академии наук завершили успешную экспедицию на Крайнем севере, в результате которой был обнаружен новый вид слизевика. Этот организм, представляющий собой полугриб-полуживотное, был выявлен в лесах Кольского полуострова, Таймыра и Забайкалья, где он произрастает на гнилых, поваленных и больных деревьях.