Путин выразил благодарность МЧС за обеспечение безопасности в новых регионах

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил благодарность Министерству по чрезвычайным ситуациям России (МЧС РФ) за обеспечение безопасности в регионах Донецкой и Луганской народных республик, а также в Запорожской и Херсонской областях, сообщает ТАСС.

В своем видеообращении по случаю Дня спасателя, президент выделил роль пожарных, спасателей и саперов, отметив их важный вклад в обеспечение безопасности жителей указанных территорий в условиях неблагоприятной обстановки.

Путин подчеркнул, что функции МЧС в обеспечении безопасности граждан и страны в целом становятся все более значимыми с течением времени. Важным аспектом остается оперативное решение возникающих в регионах проблем. Президент выразил призыв к немедленному решению всех актуальных вопросов, связанных с обеспечением безопасности.

Президент подчеркнул важность поддержания положительных тенденций и повышения эффективности деятельности МЧС в новых регионах России.