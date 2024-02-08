Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов отправил премьеру Михаилу Мишустину письмо, в котором намерен обсудить вопрос, ставший насущным для бизнеса. Дело касается стоимости тепла и электроэнергии для предпринимателей: рост цен в этом направлении растет слишком непредсказуемо.
Только за последние два года жители Сибирского и Дальневосточного федеральных округов столкнулись с тем, что конечная цена для организаций на электричество выросла до 14 процентов, а на обогрев помещений - на 13 процентов.
Основные жалобы бизнесменов, подчеркивает Титов, на разницу между тарифами. Они зависят от множества факторов, в том числе от расположения здания, его изношенности или объемов реализации продукции.
Домработница Фридмана оказалась "жертвой процесса"
Суд в Лондоне отказал домработнице российского бизнесмена Фридмана в иске к последнему. Она судилась с миллиардером, который якобы незаконно не заплатил ей жалование.
Действующий президент Азербайджана на выборах набрал 93%
Абсолютное большинство граждан Азербайджана за Алиева горой. ЦИК республики огласил первые итоги выборов.
Виноделы в России не теряют времени: за январь производство значительно выросло
Специалисты подвели итоги первого месяца года.
Сегодня отмечается День российской науки
Владимир Путин проведет заседание Совета по науке и образованию. В этом году Российская академия наук празднует юбилей.