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Эксперт по визам Пальгаева рассказала, какие ошибки губят бизнес начинающих предпринимателей
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  • Приходько Александр
  • Опубликована сегодня в 18:59

Эксперт по визам Пальгаева рассказала, какие ошибки губят бизнес начинающих предпринимателей

Варвара Пальгаева, специалист по визам, поделилась мнением о том, какие ошибки чаще всего делают начинающие предприниматели. Среди них, по ее словам, отсутствие понимания целевой аудитории, что мешает предложить нужные товары, и предоставление плохого сервиса, что может оттолкнуть клиентов.

Она также подчеркнула важность внимания к отзывам клиентов, которые могут содержать ценные идеи для улучшения бизнеса. Пальгаева рекомендует предпринимателям прислушиваться к своим клиентам, обучать персонал, быть готовыми к изменениям и следить за новыми трендами, а также обращать внимание на комфорт клиентов и персонала.

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