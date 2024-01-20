Эксперт по визам Пальгаева рассказала, какие ошибки губят бизнес начинающих предпринимателей

Варвара Пальгаева, специалист по визам, поделилась мнением о том, какие ошибки чаще всего делают начинающие предприниматели. Среди них, по ее словам, отсутствие понимания целевой аудитории, что мешает предложить нужные товары, и предоставление плохого сервиса, что может оттолкнуть клиентов.

Она также подчеркнула важность внимания к отзывам клиентов, которые могут содержать ценные идеи для улучшения бизнеса. Пальгаева рекомендует предпринимателям прислушиваться к своим клиентам, обучать персонал, быть готовыми к изменениям и следить за новыми трендами, а также обращать внимание на комфорт клиентов и персонала.