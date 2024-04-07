Известные даты рождения 7 апреля: Рассел Кроу, Тони Дорсетт.
Те, кто родились в этот день, находятся под знаком Овна.
Среди них:
- Английский поэт Уильям Вордсворт
- "Отец американского футбола" Уолтер Кэмп
- Певица Билли Холидей
- Игрок на ситаре Рави Шанкар
- Актер Джеймс Гарнер
- Режиссер Фрэнсис Форд Коппола (85 лет)
- Британский телеведущий Дэвид Фрост
- Музыкант Джон Ойтс (76 лет)
- Певица/автор песен Джанис Иан (73 года)
- Актёр/эксперт в боевых искусствах Джеки Чан (70 лет)
- Член Зала славы футбола Тони Дорсетт (70 лет)
- Актёр Рассел Кроу (60 лет)
- Филантроп Маккензи Скотт (54 года)
- Британский астронавт Тимоти Пик (52 года)
- Актёр Нико Сантос (45 лет)
- Актёр Исмаэль Крус Кордова (37 лет)
- Актёр Эд Спилирс (36 лет)
- Поп-певица Анна-Мария (33 года)
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