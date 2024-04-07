Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 06.04.2024 : 92,4155
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 06.04.2024 : 100,1259
Известные личности, которые родились 7 апреля: список
  1. Главная
  2. Мир
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 15:48

Известные личности, которые родились 7 апреля: список

Известные даты рождения 7 апреля: Рассел Кроу, Тони Дорсетт.

Те, кто родились в этот день, находятся под знаком Овна.

Среди них:

  • Английский поэт Уильям Вордсворт
  • "Отец американского футбола" Уолтер Кэмп
  • Певица Билли Холидей
  • Игрок на ситаре Рави Шанкар
  • Актер Джеймс Гарнер
  • Режиссер Фрэнсис Форд Коппола (85 лет)
  • Британский телеведущий Дэвид Фрост
  • Музыкант Джон Ойтс (76 лет)
  • Певица/автор песен Джанис Иан (73 года)
  • Актёр/эксперт в боевых искусствах Джеки Чан (70 лет)
  • Член Зала славы футбола Тони Дорсетт (70 лет)
  • Актёр Рассел Кроу (60 лет)
  • Филантроп Маккензи Скотт (54 года)
  • Британский астронавт Тимоти Пик (52 года)
  • Актёр Нико Сантос (45 лет)
  • Актёр Исмаэль Крус Кордова (37 лет)
  • Актёр Эд Спилирс (36 лет)
  • Поп-певица Анна-Мария (33 года)

Мир

Комикс, в котором дебютировал Супермен, продан за рекордные $6 миллионов

Комикс, в котором дебютировал Супермен, продан за рекордные $6 миллионов

Экземпляр Action Comics №1 1938 года, в котором впервые появился Супермен, установил новый мировой рекорд, достигнув цены в $6 миллионов на аукционе.

Читать полностью
Сирены воздушной тревоги зазвучали в Израиле в районе Эйлата

Сирены воздушной тревоги зазвучали в Израиле в районе Эйлата

Ранее сирены воздушной тревоги звучали в регионе только 1 апреля.

Читать полностью

Общество

Инфицирование ВИЧ может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний даже без симптомов

Инфицирование ВИЧ может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний даже без симптомов

Люди, инфицированные ВИЧ, могут иметь повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний, даже если они не испытывают никаких симптомов, связанных с их инфекцией, согласно последнему исследованию ученых.

Читать полностью
Игры дружбы в Екатеринбурге помогут развитию туризма и раскрутке брендов Урала

Игры дружбы в Екатеринбурге помогут развитию туризма и раскрутке брендов Урала

Для участников Всемирные игры дружбы также планируется разработать также маршруты для туристической и культурной программ.

Читать полностью

Новости