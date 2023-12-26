Биологи ТГУ впервые увеличили уровень протеинов, витаминов и минералов у червей и улиток

Результаты исследования открыли новые перспективы для создания в России ферм беспозвоночных с повышенной питательностью для использования в пищевой и фармацевтической промышленности.

Ученые успешно изменили состав биомассы, обогатив ее витаминами С, группы B, K, йодом, цинком, железом и другими полезными элементами. Экологичное сырье для производства пищевых добавок содержит минимальные значения тяжелых металлов.

Руководитель проекта, Анастасия Симакова, отметила значительное увеличение содержания витаминов и минералов, предлагая перспективы дальнейшего увеличения питательной ценности беспозвоночных.