Американские конгрессмены не смогли договориться о принятии резолюции, которая полностью могла бы наладить финансирование федерального правительства США.
Во вторник американский лидер Джо Байден попытается встретиться с конгрессменами с целью договориться об окончательном принятии законопроекта, чтобы продолжить работу правительства.
Ко всему прочему, США планирует выделить еще 60 миллиардов долларов в качестве финансовой поддержки киевского режима и ВСУ.
Американский лидер подписал закон о пролонгации, чтобы федеральное правительство продолжало свою работу до 1 марта текущего года.
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