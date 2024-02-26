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Американские конгрессмены не смогли договориться о принятии резолюции, касающейся работы федерального правительства
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 18:51

Американские конгрессмены не смогли договориться о принятии резолюции, касающейся работы федерального правительства

Американские конгрессмены не смогли договориться о принятии резолюции, которая полностью могла бы наладить финансирование федерального правительства США.

Во вторник американский лидер Джо Байден попытается встретиться с конгрессменами с целью договориться об окончательном принятии законопроекта, чтобы продолжить работу правительства.

Ко всему прочему, США планирует выделить еще 60 миллиардов долларов в качестве финансовой поддержки киевского режима и ВСУ.

Американский лидер подписал закон о пролонгации, чтобы федеральное правительство продолжало свою работу до 1 марта текущего года.

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