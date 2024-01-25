Президент США Джо Байден примет премьер-министра Японии Фумио Кисиду в ходе государственного визита

Научные исследования, опубликованные в Nature, выявили, что пища, выращенная в условиях невесомости на Международной космической станции (МКС), оказывает смертельное воздействие на человека. Эксперименты показали, что невесомость негативно влияет на иммунную систему растений, делая их более уязвимыми к бактериям и грибкам.