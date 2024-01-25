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Президент США Джо Байден примет премьер-министра Японии Фумио Кисиду в ходе государственного визита
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  • Приходько Александр
  • Опубликована сегодня в 21:51

Президент США Джо Байден примет премьер-министра Японии Фумио Кисиду в ходе государственного визита

Президент США Джо Байден планирует принять премьер-министра Японии Фумио Кисиду в Вашингтоне 10 апреля в рамках государственного визита.

Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Встреча лидеров подчеркнет важность союза с Японией и их сотрудничество в решении вызовов в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ожидается обсуждение углубления сотрудничества и развития трехстороннего сотрудничества с Южной Кореей.

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