Президент США Джо Байден примет премьер-министра Японии Фумио Кисиду в ходе государственного визита

Президент США Джо Байден планирует принять премьер-министра Японии Фумио Кисиду в Вашингтоне 10 апреля в рамках государственного визита.
Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Встреча лидеров подчеркнет важность союза с Японией и их сотрудничество в решении вызовов в Индо-Тихоокеанском регионе.
Ожидается обсуждение углубления сотрудничества и развития трехстороннего сотрудничества с Южной Кореей.
Армения передаст Азербайджану восемь новых формуляров минных полей в Нагорном Карабахе
Армения планирует в ближайшие дни передать Азербайджану восемь новых формуляров минных полей в Нагорном Карабахе.
ООН выразила беспокойство по поводу роста популярности неонацизма после демонстрации римского салюта в Риме
Официальный представитель генсека ООН, Стефан Дюжаррик, выразил беспокойство по поводу роста популярности неонацизма, фашизма и этнического национализма.
Исследователи: пища, выращенная в космосе, оказалась смертельно опасной
Научные исследования, опубликованные в Nature, выявили, что пища, выращенная в условиях невесомости на Международной космической станции (МКС), оказывает смертельное воздействие на человека. Эксперименты показали, что невесомость негативно влияет на иммунную систему растений, делая их более уязвимыми к бактериям и грибкам.
Авиакомпания S7 запустила крупномасштабную распродажу авиабилетов с выгодными скидками до 50%
Акция охватывает популярные направления для зимнего отдыха, включая города России, такие как Сочи, Минеральные Воды, Новокузнецк, Горно-Алтайск, Южно-Сахалинск, а также Санкт-Петербург, Казань, Уфу и курорты Кавказа.