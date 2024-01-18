Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 19.01.2024 : 88,661
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 19.01.2024 : 96,5882
Президент Байден: Удары США и Великобритании не остановили хуситов в Йемене
  1. Главная
  2. Мир
  • Приходько Александр
  • Опубликована сегодня в 21:20

Президент Байден: Удары США и Великобритании не остановили хуситов в Йемене

Президент США Джо Байден признал, что удары США и Великобритании по позициям мятежников-хуситов в Йемене не привели к прекращению их атак. В беседе с журналистами он подчеркнул, что несмотря на проведенные операции, хуситы продолжают свои атаки.

Удары, которые произошли 12 января, были оправданы как оборонительные и направлены против объектов "Ансар Аллах", в ответ на их атаки в Красном море. Президент также уточнил, что целями ударов были ракетные установки, беспилотники и радиолокационные станции хуситов.

В ночь на четверг США провели четвертую серию ударов, направленных против 14 ракетных установок хуситов, готовившихся к атакам на суда в Красном море. Хуситский телеканал Al Masirah утверждает, что удары были нанесены Великобританией и США, и охватили несколько йеменских провинций.

Мир

Боевики ХАМАС подорвали туннель в секторе Газа, израильтянам нанесли удары

Боевики ХАМАС подорвали туннель в секторе Газа, израильтянам нанесли удары

Боевики из "Бригад Иззэддина аль-Кассама", военного крыла движения ХАМАС, подорвали туннель, по которому перемещались израильские войска в секторе Газа.

Читать полностью
Профессор Гарварда Фрэнк Ху опровергает полезность полного отказа от сахара

Профессор Гарварда Фрэнк Ху опровергает полезность полного отказа от сахара

Профессор питания и эпидемиологии Гарвардского университета, д.м.н. Фрэнк Ху, вместе с другими экспертами утверждает, что полный отказ от сахара не является полезным. Он подчеркивает, что для здорового питания важно минимизировать потребление добавленного сахара, особенно в обработанных продуктах.

Читать полностью

Общество

Японские ученые раскрывают физиологический механизм, объясняющий положительное воздействие физической активности на мозг

Японские ученые раскрывают физиологический механизм, объясняющий положительное воздействие физической активности на мозг

Японские ученые из Университета Тохоку и других научных учреждений провели исследование, опубликованное в The Journal of Physiology (TJP), где раскрывают физиологический механизм, объясняющий положительное воздействие физической активности на умственные способности человека.

Читать полностью
В летнем сезоне 2024 года наблюдается значительный рост спроса среди россиян на туры в Абхазию

В летнем сезоне 2024 года наблюдается значительный рост спроса среди россиян на туры в Абхазию

Раннее бронирование туров в Абхазию увеличилось в 5-6 раз по сравнению с предыдущим годом. Национальные туроператоры, такие как "Интурист", FUN&SUN, АЛЕАН, "Дельфин" и "Мультитур", сообщают о заметном росте объемов продаж и спроса.

Читать полностью

Новости