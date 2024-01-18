Президент Байден: Удары США и Великобритании не остановили хуситов в Йемене

Президент США Джо Байден признал, что удары США и Великобритании по позициям мятежников-хуситов в Йемене не привели к прекращению их атак. В беседе с журналистами он подчеркнул, что несмотря на проведенные операции, хуситы продолжают свои атаки.

Удары, которые произошли 12 января, были оправданы как оборонительные и направлены против объектов "Ансар Аллах", в ответ на их атаки в Красном море. Президент также уточнил, что целями ударов были ракетные установки, беспилотники и радиолокационные станции хуситов.

В ночь на четверг США провели четвертую серию ударов, направленных против 14 ракетных установок хуситов, готовившихся к атакам на суда в Красном море. Хуситский телеканал Al Masirah утверждает, что удары были нанесены Великобританией и США, и охватили несколько йеменских провинций.