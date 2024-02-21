На острове Хайнань власти планируют создать 100 сервисных пунктов на кольцевом шоссе для велотуристов

Регион уже имеет развитую велосипедную культуру, со множеством спортивных ассоциаций, клубов и магазинов. В 2023 году провинция Хайнань стала местом проведения более чем 20 соревнований для велосипедистов, привлекая более 100 тысяч участников.
Руководитель велосипедного сегмента ассоциации туризма подтверждает функционирование 15 из запланированных 100 сервисных пунктов, предоставляющих услуги по ремонту, аренде велосипедов, а также питанию и отдыху.
Туристическая кольцевая дорога Хайнаня, завершенная в декабре прошлого года, привлекает внимание велосипедистов из Китая и зарубежья, подчеркивая значимость региона как нового центра велосипедных путешествий, сообщает Центральная Служба Новостей.
Американские ученые обнаружили связь между употреблением красного вина и риском развития рака
Практика показала, что многие люди регулярно употребляют вино, считая его полезным. Однако последние исследования подтверждают негативное воздействие вина на сердечно-сосудистую систему.
Dacia представила новое поколение своего наиболее доступного электрокара в Европе, Dacia Spring
Новая модель представляет собой глубоко модернизированную версию предшественника, с более взрослым внешним видом, усиленным стилем марки и акцентом на молодежные детали.
МЭР предлагает внести изменения в правила заселения в гостиницы
Согласно предложению, граждане смогут заселяться по военному билету, водительским правам и заграничному паспорту. Кроме того, введено нововведение: разрешается заселяться без предъявления документов при предоставлении их в электронном виде через портал госуслуг.
Эксперт Шутов представил три ключевые рекомендации по действиям при потере смартфона
Василий Шутов, эксперт по защите информации, подчеркивает, что такая потеря может привести к серьезным последствиям, учитывая количество личной информации, хранимой в устройствах.