На острове Хайнань власти планируют создать 100 сервисных пунктов на кольцевом шоссе для велотуристов

Регион уже имеет развитую велосипедную культуру, со множеством спортивных ассоциаций, клубов и магазинов. В 2023 году провинция Хайнань стала местом проведения более чем 20 соревнований для велосипедистов, привлекая более 100 тысяч участников.

Руководитель велосипедного сегмента ассоциации туризма подтверждает функционирование 15 из запланированных 100 сервисных пунктов, предоставляющих услуги по ремонту, аренде велосипедов, а также питанию и отдыху.

Туристическая кольцевая дорога Хайнаня, завершенная в декабре прошлого года, привлекает внимание велосипедистов из Китая и зарубежья, подчеркивая значимость региона как нового центра велосипедных путешествий, сообщает Центральная Служба Новостей.