Актом ментальной агрессии против российского государства и его общества, назвал нашумевшую "голую вечеринку" в журнале "Арсенал Отечества" советник министра обороны Андрей Ильницкий. Он обратил внимание, что это не случайное событие, а целенаправленный акт агрессии против молодежи, показывающий распущенность элит в условиях активного противостояния России и НАТО. Это своего рода акт пропаганды распущенности и безответственности, насаждаемых в умы россиян.