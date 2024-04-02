Актом ментальной агрессии против российского государства и его общества, назвал нашумевшую "голую вечеринку" в журнале "Арсенал Отечества" советник министра обороны Андрей Ильницкий. Он обратил внимание, что это не случайное событие, а целенаправленный акт агрессии против молодежи, показывающий распущенность элит в условиях активного противостояния России и НАТО. Это своего рода акт пропаганды распущенности и безответственности, насаждаемых в умы россиян.
Ходатайства Хантера Байдена, которому грозит 17 лет тюрьмы, отклонены
Сын президента США обвиняется, что тратил незаконно добытые деньги на наркотики и женщин.
iOS 18 обещает значительные изменения и улучшения пользовательского опыта
Ожидается, что на iPhone появится горизонтальный домашний экран, а также ярлыки на экране блокировки, что придаст устройствам больше функциональности и удобства использования.
1 апреля в Москве установлен температурный рекорд
В Москве 1 апреля зафиксирован рекордный максимум температуры воздуха, который достиг плюс 20,3 градусов.
Академик Иллариошкин самый первый признак болезни Паркинсона
Академик РАН Сергей Иллариошкин сообщил, что активные движения во сне могут быть ранним признаком болезни Паркинсона. Этот симптом может проявиться за 10-20 лет до появления основных симптомов болезни.