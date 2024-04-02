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Деградация и безответственность вбивается в головы россиян с помощью
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 7:10

Деградация и безответственность вбивается в головы россиян с помощью "голых вечеринок"

Актом ментальной агрессии против российского государства и его общества, назвал нашумевшую "голую вечеринку" в журнале "Арсенал Отечества" советник министра обороны Андрей Ильницкий. Он обратил внимание, что это не случайное событие, а целенаправленный акт агрессии против молодежи, показывающий распущенность элит в условиях активного противостояния России и НАТО. Это своего рода акт пропаганды распущенности и безответственности, насаждаемых в умы россиян.

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