Разговор по телефону провели сегодня лидер КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден. Глава Китая напомнил про "красные линии" в отношениях двух стран. Си Цзиньпин попросил Джо Байдена подтвердить на деле, а не на словах приверженность принципу одного Китая. Также Пекин дал понять, что не потерпит иностранного вмешательства в дела Тайваня.
"Тайваньский вопрос — это первая красная черта в китайско-американских отношениях, которую нельзя пересекать", — цитирует лидера КНР ТАСС.
Казахстанский Halyk Bank больше принимает карты МИР
Как банкоматы так и POS-терминалы российские карты больше не обслуживают.
Николай Патрушев провел встречу по вопросам терроризма с коллегой из Индии в Астане
На повестке было международное взаимодействие двух стран в вопросах безопасности.
Вагит Алекперов стал самым богатым россиянином
Состояние Вагита Алекперова увеличилось на 8,1 млрд. долл. за один год
Российская космическая станция РОС утверждена в эскизном проекте
Также орбитальная станция позволит эксплуатироваться в режиме посещения, а не постоянного присутствия космонавтов, как сейчас на МКС.