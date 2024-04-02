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Си Цзиньпин и Джо Байден обсудили по телефону тайваньский вопрос
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 20:50

Си Цзиньпин и Джо Байден обсудили по телефону тайваньский вопрос

Разговор по телефону провели сегодня лидер КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден. Глава Китая напомнил про "красные линии" в отношениях двух стран. Си Цзиньпин попросил Джо Байдена подтвердить на деле, а не на словах приверженность принципу одного Китая. Также Пекин дал понять, что не потерпит иностранного вмешательства в дела Тайваня.

"Тайваньский вопрос — это первая красная черта в китайско-американских отношениях, которую нельзя пересекать", — цитирует лидера КНР ТАСС.

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